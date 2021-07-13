ريال مدريد يعلن موعد أولى مبارياته "القوية" في الموسم الجديد

وأصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "سيلتقي ريال مدريد وميلان في مباراة ودية يوم الأحد 8 أغسطس /أب المقبل في مرحلة ما قبل الموسم".وأضاف البيان: "ستلعب المباراة على ملعب فورترسي في كلاجنفورت في النمسا في الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة".وتابع: "ستشهد المباراة مواجهة بين أكثر فريقين تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا بواقع 13 لريال مدريد و7 لميلان".وتقام المباراة الودية كجزء من حملة محاربة التمييز والعنصرية.جدير بالذكر أن ريال مدريد سيخوض الموسم المقبل، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلوس أنشيلوتي، والذي سبق وأن قاد ميلان.وتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد عقب رحيل زين الدين زيدان، بعد الموسم الماضي.