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الاتحاد الآسيوي يوضح بشأن تأجيل التصفيات الموندياليَّة

رياضة

2021-07-15 | 02:55
الاتحاد الآسيوي يوضح بشأن تأجيل التصفيات الموندياليَّة
2,738 مشاهدة

ذكرت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنَّ التصفيات النهائية المؤهِّلة إلى مونديال قطر 2022 قائمة في موعدها المحدد مسبقاً حتى الآن ولا صحة لتأجيلها إلى إشعار آخر.

وقال عضو المكتب التنفيذي الآسيوي ونائب رئيس لجنة المسابقات عبد الخالق مسعود في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ "موعد وآلية التصفيات الحاسمة لا يزالان كما تم الإعلان عنهما مسبقاً"، مبينا أنَّ "التصفيات حتى الآن ستقام مطلع أيلول المقبل وبنظام الذهاب والإياب، كما أنَّ أغلب المنتخبات قد حددت ملاعبها لاستقبال المنافسين فيها وآخرها سوريا التي اختارت الأردن أرضا مفترضة لها".
 
وأشار إلى أن"كل الأحاديث التي تتناول تأجيل التصفيات الى شهر آذار من العام الجديد 2022 واقامتها بطريقة التجمع هي اجتهادات شخصية لا وجود لها في أرض الواقع حاليا، مع الإقرار بان الاتحاد القاري مستعد تماما في حال حدوث اي طارئ لتغيير آلية المسابقة وفقا لما تقتضيه سلامة جميع أطراف اللعبة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم أجمع".
 
ولفت الى ان "الاتحادين الدولي والآسيوي يتابعان عن كثب تطورات الوضع الوبائي في عموم مناطق القارة الصفراء وسيعملان معا على تهيئة جميع مستلزمات إنجاح التصفيات".

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