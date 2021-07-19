مع تخفيض راتبه.. يوفنتوس يأمل بتجديد عقد رونالدو

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد، ولعب 3 مواسم، وينتهي عقده في 2022.وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن رونالدو من المفترض أن يعود إلى إيطاليا، نهاية الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم 26 يوليو/تموز.وأضافت أن يوفنتوس يأمل في التوصل لاتفاق تجديد عقد رونالدو، لكن مع تخفيض راتبه البالغ حوالي 30 مليون يورو في الموسم الواحد.ولفتت إلى أن الدون البرتغالي أثار حالة من الجدل داخل اليوفي، بعدما قام بنشر تغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وكتب فيها "يوم القرار".ونوهت الصحيفة إلى وجود اجتماع منتظر بين يوفنتوس وخورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي، في الأيام المقبلة، لتوضيح موقف رونالدو النهائي، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان لضمه.