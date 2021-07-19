كل ما تريد معرفته عن مباراة الزوراء ضد القوة الجوية في نهائي كأس العراق

يستضيف ملعب "الشعب" الدولي بالعاصمة بغداد، مساء اليوم الاثنين، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزوراء والقوة الجوية في نهائي بطولة كأس العراق.

في التقرير التالي أبرز ملامح نهائي كأس العراق بين الزوراء والقوة الجوية.



الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية والعراق.

وتقام المباراة بحضور جماهيري لأول مرة منذ جائحة كورونا بعد السماح بحضور 10 آلاف مشجع بشرط الحصول على لقاح كورونا.

وتذاع المباراة عبر قناة "الشباب الرياضية العراقية".



مشوار الفريقين

تأهل فريق الزوراء لنهائي كأس العراق بعد تخطيه عقبة جنائن بابل في دور الـ32 بنتيجة 1-0 ثم عبور أربيل بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في دور الستة عشر والفوز على الحدود بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في ربع النهائي ثم تخطي الشرطة بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

وصعد القوة الجوية للنهائي بعدما تجاوز عقبة المصافي بنتيجة 2-0 في دور الـ32 ثم فاز على النجف بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل دون أهداف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة زاخو بنتيجة 5-3 بعد التعادل دون أهداف في دور الثمانية وفاز على الكرخ بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

وتقابل الفريقان في بطولة كأس العراق في 13 مواجهة وفاز الزوراء 5 مرات مقابل 4 انتصارات لصالح القوة الجوية و4 تعادلات.

وحقق الزوراء لقب الكأس 16 مرة مقابل 4 مرات فقط للقوة الجوية، بينما يلعب الزوراء النهائي رقم 19 له في بطولة الكأس مقابل النهائي الثامن للقوة الجوية.

وكان آخر تتويج للزوراء عام 2019، بينما كان آخر تتويج للقوة الجوية عام 2007، وتقابل الفريقان في نهائي الكأس 4 مرات سابقة أعوام 1989 و1998 و2000 وفاز بها الزوراء مقابل فوز وحيد للقوة الجوية في نهائي 2016.



أسلحة الزوراء

يتحفز الزوراء لمواصلة تفوقه التاريخي على حساب القوة الجوية وحسم لقب الكأس وهو ما أكده راضي شنيشل، المدير الفني للفريق، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة.

وقال شنيشل: ”تركيزنا من أجل النهائي وتحقيق اللقب، سنخوض مواجهة صعبة ونتمنى أن ترتقي للمستوى الفني المطلوب كما أن الحضور الجماهيري سيكون أمراً رائعاً“.

ويفتقد الزوراء حارسه جلال حسن للإصابة كما يغيب لنفس السبب الحسن حوابيب وأيضاً أحمد فاضل للإيقاف، ويعتمد شنيشل على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي ياسين وأمامه رباعي خط الدفاع عباس الكعبي ومحمد زاهر ميداني ومصطفى محمد وأحمد حسن مكنزي.

ويقود خط الوسط علي رحيم وبجواره محمد صالح ويميناً مهدي كامل ويساراً منتظر محمد وفي الهجوم علاء عبد الزهرة ومهند كرار.



أوراق القوة الجوية

يحشد القوة الجوية أوراقه وقوته الضاربة لتحقيق لقب الكأس وسط حالة من التركيز التي فرضها المدير الفني أيوب أوديشو الذي أغلق التدريبات أمام الجمهور ووسائل الإعلام.

وقال حمزة هادي، المدرب المساعد للفريق، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن القوة الجوية جاهز تماماً لخوض اللقاء النهائي مؤكداً أنها مواجهة من نوع خاص لأنها نهائي البطولة.

وأشار إلى أن فريقه لن يتنازل عن تحقيق لقب الكأس والجميع عازم على حصد اللقب وأيضاً بطولة الدوري لتحقيق الثنائية المحلية.

ويعول القوة الجوية على تشكيلته التي تضم الحارس سيف كريم وأمامه رباعي خط الدفاع علي كاظم وعلي بهجت ومصطفى معن وحسن رائد.

ويقود خط الوسط محمد زامل وبجواره علي محسن ولؤي ماجد وكرار علي بري أو همام طارق بينما يقود الهجوم حمادي أحمد وأمجد راضي.

وقال مصطفى كريم، مهاجم الزوراء والقوة الجوية الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة لن تكون سهلة لأنها مواجهة نهائية وحاسمة وستقود الفريق الفائز للتتويج باللقب.

وأشار إلى أن الزوراء لديه العديد من القدرات الهجومية مع وجود مهند كرار وعبد الزهرة كما أن القوة الجوية فريق منظم تكتيكياً ولديه لاعبون أصحاب سرعات وقادر على تحقيق اللقب.