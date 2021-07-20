‏موعد الإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي للمعسكر الداخلي

وقالَ صالح في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المدرب التشيكي، ميروسلاف سوكوب، سيصل إلى العراق خلال الايام المقبلة مع الملاك التدريبي المساعد، وذلك للبدء بمهمته مع المنتخب الاولمبي في التجمع الداخلي الذي يضم قائمة أولية من لاعبي الدوري العراقي الممتاز".واشار المدير الإداري للمنتخب الاولمبي الى انه "لا صحة للقائمة الأولية المتداولة في وسائل الإعلام، المدرب لديه قائمة أولية ونحنُ على إطلاع تام عليها، لكون المدرب لديه تواصل مستمر معنا ومع مهدي كريم، المشرف العام للمنتخب الاولمبي".وأضاف صالح، أن "الهيأة التطبيعية وافقت على مشاركة منتخبنا الاولمبي في بطولة غرب آسيا في السعودية والتي ستقام للفترة (3-12) من شهر تشرين الاول/ أكتوبر المقبل، والتي ستسبق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في اوزبكستان العام المقبل".يذكرُ أن قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23، قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وافغانستان والمالديف، في المجموعة التي ستقام مبارياتها في البحرين للفترة من السابع والعشرين حتى الواحد والثلاثين من تشرين الاول/ أكتوبر المقبل.