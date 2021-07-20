وفاة بطل العراق لكمال الأجسام بجلطة دماغية

توفي بطل العراق لكمال الاجسام صلاح حسين، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بجلطة دماغية في محافظة السليمانية.

وقال الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام في بيان ورد للسومرية نيوز، "ينعى رئيس الاتحاد العراقي الوطني لبناء الاجسام فائز عبد الحسن واعضاء اتحاد بناء الاجسام وفاة البطل الدولي لاعب المنتخب الوطني لبناء الاجسام صلاح حسين اثر جلطة دماغية في محافظة السليمانية".

وكان صلاح قد حصل على المركز الثالث في بطولة العراق التي اختتمت قبل ثلاثة أيام فقط.

يشار ان صلاح حسين من مواليد النجف وحصل على مراكز متقدمة في البطولات التي شارك فيها على الصعيد المحلي والقاري.