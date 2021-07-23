تشيلسي يضع عينه على حارس أرجنتيني

وكان الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو، قد رحل عن الشياطين الحمر هذا الصيف عقب انتهاء عقده.ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن تشيلسي يبحث عن حارس ثالث مع إدوارد ميندي وكيبا أريزابالاجا.ويستهدف الألماني توماس توخيل، مدرب البلوز، ضم سيرجيو روميرو خلال صفقة مجانية.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن روميرو سيكون الحارس الثالث لتشيلسي، عقب رحيل ويلي كاباليرو، لإضافة المزيد من التنافس في هذا المركز.وأوضحت "ديلي ميل" أن روميرو أثبت قدراته مع مانشستر يونايتد، بعد أن خرج بشباك نظيفة 39 مرة خلال 69 مباراة.