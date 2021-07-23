ريال مدريد يعلن اصابة احد نجومه بفيروس كورونا

وقال النادي الملكي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة اللاعب كريم بنزيما جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد".ووصل بنزيما، اليوم ، لمقر تدريبات ريال مدريد، بعد انتهاء إجازته الصيفية، للاستعداد مع فريقه للموسم الجديد، لكن تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.وكان بنزيما، شارك هذا الصيف مع منتخب فرنسا في منافسات "يورو 2020"، وسجل 4 أهداف قبل خروج " الديوك" على يد سويسرا في دور الـ 16.