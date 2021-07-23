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التطبيعية تحدد موعد اجراء انتخابات رابطة الحكام

رياضة

2021-07-23 | 07:20
التطبيعية تحدد موعد اجراء انتخابات رابطة الحكام
142 مشاهدة

دعت الهيأة التطبيعية، اليوم الجمعة، حكام الدرجة الاولى والدوليين للحضور الى مقر اتحاد الكرة لاجراء انتخابات رابطة الحكام.

وقالت الرابطة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "اللجنة المشرفة على الانتخابات الحكام في الهيأة التطبيعية تدعو حكام الدرجة الأولى "العاملين وغير العاملين" والحكام الدوليين "العاملين وغير العاملين" وحكمين للدرجة الأولى "عامل وغير عامل" ممثلين لكل اتحاد فرعي للحضور يوم غدٍ السبت الموافق ٢٠٢١/٧/٢٤ في مقر اتحاد الكرة الساعة الحادية عشرة للمصادقة على النظام الأساسي وإجراء الانتخابات لاختيار رابطة الحكام.
 
 
 
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