تنس الاولمبياد: أُنس جابر تودع مبكرا وآندي موراي ينسحب بسبب الإصابة

وخسرت أُنس بمجموعتين متتاليتين أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو بنتيجة 6-4 و6-1 في مباراة استغرقت نحو ساعة واحدة.وكانت تونس تعلق آمالا على أُنس لمواصلة نتائجها الرائعة في الفترة الأخيرة بعدما أصبحت هذا الشهر أول من يمثل العرب، في منافسات الرجال أو السيدات، في دور الثمانية في ويمبلدون منذ 1974.ويأتي خروج أُنس بعد ساعات قليلة من تحقيق مواطنها أحمد الحفناوي مفاجأة مدوية بحصد ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة.وكان التونسي محمد خليل الجندوبي حصد أول ميدالية للعرب في طوكيو بفوزه بفضية وزن 58 كيلوغراما في التايكوندو، يوم السبت.إلى ذلك، انسحب البريطاني آندي موراي من منافسات فردي التنس للرجال في أولمبياد طوكيو قبل مباراته في الدور الأول بسبب إصابة بشد عضلي في الساق اليمنى، وفقا لبيان من منظمي الألعاب، اليوم الأحد.وكان موراي (34 عاما) سيلعب ضد الكندي فيلكس أوجيه- ألياسيم في منافسات الفردي قبل أن يعلن الانسحاب بسبب إصابة في الفخذ. ومن المنتظر أن يشارك الأسترالي ماكس بورسيل بدلا من موراي.وسيستمر موراي في منافسات زوجي الرجال مع جو ساليسبيري، بعد بيان منفصل من الفريق البريطاني الأولمبي. بعد فوزهما في الدور الأول يوم السبت.وقال موراي في بيان ”أنا محبط حقا بسبب الانسحاب، لكن الجهاز الطبي نصحني بعدم اللعب في المسابقتين“.وأضاف ”اتخذت القرار الصعب بالانسحاب من منافسات الفردي والتركيز على لعب الزوجي مع جو“.وفاز موراي بذهبية أولمبية في ألعاب لندن 2012، ودافع بنجاح عن لقبه في أولمبياد ريو.وخضع موراي لجراحة في أعلى الساق في 2018 و2019، وغاب عن بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري بعد إصابته بكوفيد- 19.