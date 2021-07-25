برلمانية مصرية تشارك باولمبياد طوكيو.. تفاصيل مثيرة عن حياة الشابة السياسية - الرياضية

وبأمل كبير في تحقيق إنجاز جديد في مسيرتها الرياضية، دخلت هادية معسكرا تدريبيا شاقا، بالقاهرة قبل سفرها إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.وتحفُل حياة هادية حسني بمعادلات صعبة حرصت على اجتيازها بنجاح، منها الموازنة بين نشاطها الرياضي وعملها السياسي والبرلماني، كونها عضوا في مجلس النواب المصري والبرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا.وبتأهلها لأولمبياد طوكيو، تحصد هادية حسني لقباً جديداً غير مسبوق "كأول برلمانية مصرية تشارك في الأولمبياد".ويُضاف هذا اللقب إلى لقبين سابقين أطلقهما الاتحاد الأفريقي عليها عام 2018 وهما "ملكة مصر"، "المرأة المثالية"، فضلا عن اشتهارها بلقب "ريشة مصر" كونها أول بطلة مصرية تتأهل لـ 3 بطولات أولمبية مختلفة.وعن طبيعة منافسات لعبة الريشة الطائرة التي تخوضها في طوكيو قالت هادية حسني إنها ستكون "زوجي" و"زوجي مختلط"، بينما المشاركات السابقة كانت "فردي" فقط.وتابعت هادية قائلة إنها انضمت لمعسكر تدريبي مغلق في القاهرة، ويتولى الاتحاد الافريقي للعبة الإشراف على تدريب اللاعبين المصريين المؤهلين للأولمبياد، من خلال مدرب خبير من جنوب أفريقيا، وهو صاحب خبرة وتاريخ كبير في الريشة الطائرة، ويعاونه في مهمته فريق التدريب المصري الأساسي.وأكدت البطلة والبرلمانية المصرية فخرها بالتأهل هذه المرة للأولمبياد كونها تأهلت وهي عضوة في البرلمانين المصري والأفريقي، ما يجعلها أكثر تحديا وحرصا على تحقيق إنجاز أكبر من المشاركات السابقة.وتنتمي البطلة المصرية إلى عائلة رياضية كبيرة، حيث ان جد والدتها هو الرباع المصري السيد نصير صاحب ذهبية رفع الأثقال وهي أول ذهبية في تاريخ مصر بالأولمبياد.يشار الى ان هادية حسني من مواليد 30 يوليو/تموز 1988 وتعتبر أفضل لاعبة مصرية عربية وأفريقية في تاريخ لعبة الريشة الطائرة.وبدأت هادية لعب الريشة الطائرة وعمرها 12 عاما وحصلت على المركز الثالث لبطولة مصر، وحافظت على لقب "أول الجمهورية" لسنوات، ثم بطلة أفريقيا، وكانت تلعب قبل الريشة الطائرة "جمباز وسكواش وفروسية".وتأهلت للأولمبياد مرتين عامي 2008 و2012، وتُوجت في أبريل / نيسان 2020 بجائزة المرأة المثالية في الريشة الطائرة بإفريقيا، وقال حينها الاتحاد الإفريقي للعبة: "ذهبت الجائزة للملكة المصرية هادية حسني والتي تعتبر قدوة ومثل أعلى داخل الملعب وخارجه".والريشة الطائرة هي عبارة عن نصف كرة ملتصقة مع ريشة، تُلعب بمضارب أخف من مضارب السكواش، وفي صالات مغطاة أصغر من ملاعب التنس، ويؤديها اللاعبون فردي أو زوجي أو زوجي مختلط.