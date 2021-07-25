اولمبياد طوكيو.. التعادل يحسم لقاء البرازيل وساحل العاج في منافسات كرة القدم

وفشل المنتخبان في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.وبهذا التعادل رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب ساحل العاج صاحب المركز الثاني.وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على المنتخب الألماني 4 / 2، فيما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره السعودي 2 / 1.