التطبيعية تحدد موعد مباراة الختام في الدوري الممتاز

واجتمعت الهيأة التطبيعية مع الشركة المنظمة لحفل اختتام الدوري للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بحضور عضو التطبيعية اسعد لازم والأمين العام محمد فرحان، وممثل وزارة الشباب والرياضة مدير عام دائرة الأقليم والمحافظات، طالب الموسوي.وتناولَ الاجتماعُ، وفق البيان، آلية تطبيق منهاج حفل الاختتام بانسيابية عالية.