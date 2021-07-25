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امريكا تتعرض لخسارتها الاولى منذ اولمبياد 2004 بسلة الرجال

رياضة

2021-07-25 | 11:14
امريكا تتعرض لخسارتها الاولى منذ اولمبياد 2004 بسلة الرجال
677 مشاهدة

تعرض فريق الولايات المتحدة الاولمبي لكرة السلة للخسارة 83-76 أمام منتخب فرنسا، اليوم الأحد، ليتعرض الفريق الأميركي لأول هزيمة في كرة السلة للرجال بالألعاب الأولمبية منذ 2004.

وصعقت فرنسا الفريق الأميركي في آخر مواجهة بينهما في دور الثمانية بكأس العالم 2019 وتفوقت مرة أخرى في اليوم الافتتاحي لدور المجموعات في سايتاما بفضل 28 نقطة من إيفان فورنييه.

والفريق الأميركي هو المرشح دائما للتتويج في كرة السلة، وحقق الآن 138 انتصارا مقابل ست هزائم وأحرز 15 ميدالية ذهبية منذ انضمام اللعبة إلى البرنامج الأولمبي في 1936.

لكن مستواه في الآونة الأخيرة يوحي بأن الوصول إلى قمة منصة التتويج لن يكون سهلا مثل الماضي بعد خسارته في مباراتين وديتين هذا الشهر ومن بينهما هزيمة مفاجئة أمام نيجيريا المصنفة 22 عالميا.
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