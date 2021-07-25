عبد العباس: ادارة الشرطة خيبت آمال جماهير القيثارة

وقال عبد العباس في حديث لـ السومرية نيوز ان "جماهير الشرطة، تشعر بالخذلان بعد اجتماع ادارة النادي مع وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة، كونه لم يكن ملبياً لطموحهم".واوضح ان "الجميع يبحث عن مصلحته الان ولا احد يفكر بابناء النادي والجماهير، خاصة وان ميزانية النادي تفوق ميزانية بطل الدوري والكأس نادي القوة الجوية".يذكر ان الشرطة خرج هذا الموسم خال الوفاض دون تحقيق لقب الدوري الممتاز وكأس العراق.