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برشلونة ونيمار: تسوية جميع المنازعات المهنية والمدنية

رياضة

2021-07-26 | 09:43
برشلونة ونيمار: تسوية جميع المنازعات المهنية والمدنية
378 مشاهدة

أعلن نادي برشلونة اليوم الاثنين، تسوية جميع المنازعات المهنية والمدنية المفتوحة مع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، "بشكل ودي وبعيدا عن القانون".

وكشف البرسا في بيان: "وقع النادي واللاعب اتفاقا لإنهاء الإجراءات القانونية العالقة بين الجانبين: 3 دعاوى مهنية ودعوى مدنية".

كان نيمار قد ارتدى قميص الفريق الكتالوني بين 2013 و2017، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان بعد أشهر قليلة من تجديد عقده مع البلوجرانا، في صفقة أدت إلى اشتباك قانوني بين الطرفين.

ولم يستطع نيمار تحقيق هدفه من الانتقال صوب باريس سان جيرمان، حتى الآن، حيث فشل في الفوز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومنذ انتقاله إلى حديقة الأمراء، كثر التقارير حول رغبته في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، قبل أن ينهي الجدل بتجديد عقده مع النادي الفرنسي
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