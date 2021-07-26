برشلونة ونيمار: تسوية جميع المنازعات المهنية والمدنية

وكشف البرسا في بيان: "وقع النادي واللاعب اتفاقا لإنهاء الإجراءات القانونية العالقة بين الجانبين: 3 دعاوى مهنية ودعوى مدنية".كان نيمار قد ارتدى قميص الفريق الكتالوني بين 2013 و2017، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان بعد أشهر قليلة من تجديد عقده مع البلوجرانا، في صفقة أدت إلى اشتباك قانوني بين الطرفين.ولم يستطع نيمار تحقيق هدفه من الانتقال صوب باريس سان جيرمان، حتى الآن، حيث فشل في الفوز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ومنذ انتقاله إلى حديقة الأمراء، كثر التقارير حول رغبته في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، قبل أن ينهي الجدل بتجديد عقده مع النادي الفرنسي