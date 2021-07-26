تعادل واربعة انتصارات في ممتاز الكرة

حيث جمع اللقاء الاول بين فريقي الصناعات الكهربائية والشرطة والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، فيما جمع اللقاء الثاني ناديي الكهرباء والطلبة والذي انتهى بانتصار الطلبة بهدف دون رد، وانتهى اللقاء الثالث الذي جمع السماوة مع الديوانية بفوز الديوانية بثلاثة اهداف مقابل هدفين للسماوة.وشهد اللقاء الرابع والذي جمع بين فريقي النجف والقاسم فوز فريق النجف بهدف مقابل لا شيء للقاسم فيما شهد اللقاء الخامس والاخير لهذا اليوم والذي جمع بين فرقي الزوراء واربيل تطورا مثيرا في الاحداث حيث تمكن فريق الزوراء من الانتصار في اللقاء بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد بعدما سجل الزوراء هدفين في الوقت بدل الضائع للمباراة.