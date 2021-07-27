ميسي ينشر فيديوهات مثيرة لزوجته في الجيم بعد فيديو تقبيلها تحت الماء!

نشر ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابه في انستغرام، تُظهر زوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهي تمارس تماريناً رياضية في الجيم .

وتُظهر المشاهد التي نشرها ميسي لزوجته وهي تتمرّن في الجيم، مرتديةً ملابس رياضية مكشوفة، وتعمّد تصويرها من الخلف بطريقة وصفت بالجريئة .

وقبل يومين، نشر نجم نادي برشلونة الإسباني، مقطع فيديو عبر حسابه في انستغرام، يجمعه بزوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهما يستمتعان بقضاء إجازة .

وظهر البرغوث وهو يغوص في مياه بركة، مع زوجته أنتونيلا روكوزو، ويقبّلها تحت الماء.

ونشر ميسي صورةً أخرى رفقة زوجته وابنائه في البركة مستمتعين بالأجواء.