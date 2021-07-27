سباح سوري يحرز المركز الأول خلال سباق السباحة في الأولمبياد ويودع البطولة

ودّع السباح السوري أيمن كلزية بطولة أولمبياد طوكيو 2020 بالرغم من حصده المركز الأول في المرحلة الجزئية من سباق 200 متر فراشة حاصدا المركز 32 في قائمة السباحين المشاركين بالمنافسات.

وأنهى كلزية السباق في دقيقة وتسع وخمسين ثانية و57 جزءاً من الثانية، حيث بدا سعيداً بتحسين رقمه وتحقيق رقم سوري جديد.

ونقل موقع "أثر برس" تصريحات كلزية الذي قال: "الرقم الذي حققته يؤهلني لبطولة العالم القادمة في أبو ظبي 2021، وبطولة العالم 2022 في اليابان، وسأواصل التدرب لتحسين رقمي، والبقاء بين قائمة أفضل السباحين في العالم، باختصاص 200 متر فراشة".

ولم تكن نتيجة كلزية كافية للتأهل إلى نصف النهائي ضمن أفضل 16 رقم، وتمكن السباح من تحطيم رقمه الشخصي ورقم دولته سوريا.

وكانت هند ظاظا قد غادرت الأولمبياد بعد خسارتها في كرة الطاولة، وبقي لسوريا 3 لاعبين للمنافسة على الميداليات، أحمد حمشو في الفروسية، ومجد الدين غزال في الوثب العالي، ومعن أسعد في رفع الأثقال.