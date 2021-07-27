هالاند يعلق على عرض تشيلسي لضمه: أمر مبالغ فيه

وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا بأن النادي اللندني ينوي التقدم بعرض تبلغ قيمته 175 مليون يورو نظير الظفر بتوقيع صاحب الـ21 عامًا.وخلال تواجده بمعسكر دورتموند في سويسرا، تحدث هالاند لوسائل الإعلام عقب مران الفريق، اليوم ، حيث سُئل عن حقيقة مفاوضات تشيلسي معه، فأجاب "حتى الأمس، لم أكن أتحدث مع وكيلي لمدة شهر".وأضاف "لكني آمل بأن يكون ذلك مجرد شائعات، لأن دفع 175 مليون يورو في شخص واحد أمر مبالغ فيه".ومن المتوقع استمرار الدولي النرويجي داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك لموسم آخر على الأقل، نظرًا لإصرار ناديه على عدم التخلي عنه هذا الصيف، لا سيما بعد بيع الإنجليزي جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.