رسميا.. مانشستر يونايتد يضم مدافع ريال مدريد الى صفوفه

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "يسر مانشستر يونايتد أن يعلن توصله لاتفاق مع ريال مدريد بشأن ضم المدافع الفرنسي الدولي والفائز بكأس العالم، رافائيل فاران".وأضاف: "سيخضع فاران للفحص الطبي، وتتبقى بعض الشروط الشخصية للاعب جاري الانتهاء منها".من جانبه أعلن نادي ريال مدريد، انتقال مدافعه الفرنسي رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد.وأصدر النادي الملكي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "اتفق ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة اللاعب رافائيل فاران".وتابع: "يشكر نادينا فاران على احترافيته وسلوكه المثالي خلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا والتي فاز فيها بـ 18 لقبا: 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كأس العالم للأندية ، 3 كأس السوبر الأوروبي ، 3 دوري إسباني ، 1 كأس الملك و 3 كأس السوبر الإسباني."وختم: "يرغب ريال مدريد في إظهار كل مشاعره تجاه رافائيل فاران وعائلته ويتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الاحترافية".وتعاقد مانشستر يونايتد رسميًا مع الثنائي جادون سانشو، قاًدما من بوروسيا دورتموند، وتوم هيتون، قادمًا من أستون فيلا.جدير بالذكر أن فاران هو المدافع الثاني الذي يرحل عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد سيرجيو راموس، الذي انتقل لباريس سان جيرمان.