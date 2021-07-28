لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق الموسم الكروي المقبل وسوق الانتقالات

وخلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة المسابقات في مقر الاتحاد تابعته السومرية نيوز قال اللجنة، ان "منافسات الدوري الكروي الممتاز ستنطلق في العشرين من أيلول المقبل، على أن يبدأ الموسم باقامة كأس السوبر في الخامس عشر من الشهر ذاته بين فريقي الزوراء والقوة الجوية".وقررت لجنة المسابقات انطلاق بطولة الكأس في العاشر من ايلول المقبل على ان تبدأ انتقالات اللاعبين في الأول من اب المقبل وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة من يوم الخامس عشر من الشهر ذاته".