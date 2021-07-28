ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه الجديد بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة النمساوي ديفيد ألابا، لاعب الفريق الجديد، بفيروس كورونا.

وأوضح النادي في بيان رسمي، أن "الفحوصات الخاصة بكوفيد- 19 للاعب جاءت إيجابية".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اللاعب غادر المدينة الرياضية صباح اليوم، بطلب من رئيس الخدمات الطبية في النادي، الذي طلب منه الذهاب إلى المستشفى من أجل القيام بفحص فيروس كورونا المستجد.

وانضم ألابا إلى تدريبات الفريق أخيرا إلى جانب زملائه الجدد على ملعب بالديبيباس، بعد توقيع عقده الذي يمتد لمدة 5 مواسم وارتدائه القميص رقم 4 الذي تركه القائد السابق للفريق، سيرجيو راموس، الذي انضم أخيرا إلى صفوف باريس سان جيرمان.