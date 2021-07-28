بمشاركة العراق.. السعودية تستضيف بطولة غرب آسيا للناشئين

ويواصلُ منتخبُ الناشئين تدريباته اليومية تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، وذلك عقب تأجيل بطولة كأس العرب تحت 16 عاماً التي كان من المزمع انطلاقها في المغرب .يشارُ الى ان الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين مؤلفٌ من حسن كمال مدرباً، يساعده سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم ومصطفى سلام مدرباً للياقة البدنية، وعلي حسين مشربت مدربًا لحراس المرمى.