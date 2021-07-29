لجنة الصالات تعلن منهاجها للموسم المقبل

أعلنت لجنةُ الصالات في الهيأة التطبيعية، اليوم الخميس، منهاجها الكروي لموسم 2021/2022.

وذكرت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "حددت العشرين من أيلول المقبل موعداً لإنطلاق الدوري الممتاز لكرة الصالات، والمؤتمر الفني لبطولتي الدوري والكأس، على أن يكون الخامس من تشرين الأول موعداً أخيراً لتسلم الكشوفات.

كما أعلنت اللجنةُ هبوط ناديي (اوروك وبلدية الناصرية) إلى الدرجة الأولى، وتأهل ناديي (الظفر والمرور) إلى مصاف أندية الدوري الممتاز.

ودعت لجنةُ كرة الصالات الأندية الراغبة بالمشاركة في بطولة الكأس الى إرسال طلباتهم إلى مقر اللجنة في الهيأة التطبيعية.