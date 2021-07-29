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لاعبو يوفنتوس يدخلون العزل الصحي بعد إصابة التونسي حمزة رفيعة بكورونا

رياضة

2021-07-29 | 07:21
لاعبو يوفنتوس يدخلون العزل الصحي بعد إصابة التونسي حمزة رفيعة بكورونا
837 مشاهدة

أفاد يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بأن تشكيلته اضطرت لدخول العزل الصحي بعد إصابة لاعب الوسط التونسي حمزة رفيعة بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان "بناء على الاتفاق مع هيئة الصحة المحلية، دخل الفريق للعزل اعتبارا من اليوم".

وأضاف البيان أن "أصحاب النتائج السلبية للاختبارات يمكنهم التدريب بانتظام، لكن لن يسمح لهم بالتواصل مع أي شخص خارج الفريق".

وشارك رفيعة الدولي التونسي البالغ عمره 22 عاما في مباراة واحدة مع الفريق الأول منذ قدومه من أولمبيك ليون في يوليو/ تموز 2019.

ومن المقرر أن يلتقي فريق المدرب ماسيمليانو أليغري مع مونزا وديا بعد غد السبت، قبل مواجهة برشلونة في كامب نو في آخر مباراة ودية قبل الموسم الجديد في الثامن من أغسطس/ آب المقبل.

ويسعى يوفنتوس لاستعادة لقب الدوري من إنتر ميلان، وسيبدأ المهمة بمواجهة أودينيزي خارج أرضه في الـ 22 من أغسطس/ آب المقبل.


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