اليويفا يمنح الايراني طارمي جائزة اجمل هدف في المسابقات الاوروبية (فيديو)

وسجل المهاجم الإيراني هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع بركلة خلفية في الزاوية العليا للمرمى من مسافة 12 ياردة بعد تمريرة عرضية ليقود فريقه للفوز 1-0 خارج أرضه في إياب دور الثمانية على تشيلسي الذي توج باللقب فيما بعد.ولم يكن هذا الهدف كافيا لمنع خسارة بورتو 2-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وحصل طارمي على 30% تقريبا من أصوات أكثر من 600 ألف صوت في استطلاع للرأي على موقع يويفا على الإنترنت الذي ضم أهدافا للأندية أو للمنتخبات في تصفيات البطولات الدولية.وحل الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني في المركز الثاني بهدفه من تسديدة رائعة في مرمى بلجيكا في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2020.واحتل كيمار روفه مهاجم رينجرز في المركز الثالث بعدما سجل هدفا من منتصف الملعب أمام ستاندار لييج في الدوري الأوروبي.