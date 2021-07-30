شاهد.. قطر تخفق ببلوغ نهائي "الكأس الذهبية" بالخسارة امام أمريكا

ويدين منتخب أمريكا بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه غياسي زاردس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقائق الاخيرة من زمن اللقاء تحديدا عند الدقيقة الـ 86.وجرت المباراة على ملعب "أوستن إف سي" في مدينة أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.وأهدر قائد المنتخب القطري حسن خالد الهيدوس فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم للعنابي، في الدقيقة 61 بإضاعته ضربة جزاء.