يويفا يحدد عدد جماهير السوبر الأوروبي
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، أنه يمكن حضور 13 ألف مشجع في مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي ستجمع بين تشيلسي وفياريال الشهر المقبل، في بلفاست بأيرلندا الشمالية.
وذكر يويفا أن التقدم بطلبات للحصول على تذاكر المباراة، التي ستقام يوم 11 آب/أغسطس المقبل على ملعب ويندسور بارك، بدأ بالفعل.
وأضاف أن حاملي التذاكر، يتطلب منهم تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا لدخول الملعب، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التي تتبعها الدولة، فيما يتعلق بكورونا.
وستقام مباراة كأس السوبر الأوروبي، بين الفائز بدوري أبطال أوروبا (تشيلسي)، والمتوج بالدوري الأوروبي (فياريال).
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