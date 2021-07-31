ريال مدريد يجهز هدية "مجنونة" للفرنسي مبابي في حال التعاقد معه

وكشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أن النادي المدريدي سيخصص راتبا سنويا قيمته 25 مليون يورو لإغراء مبابي بالضغط على ناديه لإتمام الصفقة خلال الصيف الجاري.ولفتت أيضا إلى أن كيليان مبابي تنتظره مكافأة مجنونة إذا أصر على موقفه ورفض تمديد تعاقده مع بي إس جي، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.وتتمثل هذه الهدية في حصول المهاجم الفرنسي على 40 مليون يورو في صورة مكافأة توقيع، تقديرا من النادي المدريدي لعدم تكليفه أي أموال لحساب النادي الباريسي.