ريال مدريد يجهز هدية "مجنونة" للفرنسي مبابي في حال التعاقد معه
يجهز نادي ريال مدريد الإسباني هدايا ثمينة للغاية لكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، حال النجاح في التعاقد معه سواء هذا الصيف أو بعد نهاية الموسم المقبل في يونيو/ حزيران 2022.
وكشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أن النادي المدريدي سيخصص راتبا سنويا قيمته 25 مليون يورو لإغراء مبابي بالضغط على ناديه لإتمام الصفقة خلال الصيف الجاري.
ولفتت أيضا إلى أن كيليان مبابي تنتظره مكافأة مجنونة إذا أصر على موقفه ورفض تمديد تعاقده مع بي إس جي، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.
وتتمثل هذه الهدية في حصول المهاجم الفرنسي على 40 مليون يورو في صورة مكافأة توقيع، تقديرا من النادي المدريدي لعدم تكليفه أي أموال لحساب النادي الباريسي.
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