البرازيل تطيح بمصر من أولمبياد طوكيو

وأحرز للمنتخب البرازيلي مهاجمه ماتيوس كونها في الدقيقة 37 من تمريرة سريعة بواسطة ريشارليسون نجم المباراة، أودعها ببراعة في مرمى محمد الشناوي.وسيواجه المنتخب البرازيلي في المربع الذهبي الفائز من مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية.وفي نصف النهائي الثاني سيلتقي المنتخبان الإسباني والياباني.