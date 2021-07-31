التطبيعية تعلن الملاك التدريبي المساعد لـ"ادفوكات"

أعلنت الهيأةُ التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تسمية الملاك التدريبي المساعد للمدرب الهولندي (ديك ادفوكات).





كما سيضمُ الملاك التدريبي كلاً من رحيم حميد (مدرباً مساعداً)، وأحمد جاسم (مدرباً لحراس المرمى)، وعلي النعيمي (محللاً فنياً).

وسيضمُ الملاكُ التدريبي لمنتخبنا الوطني كلاً من الهولندي ديك نيكولاس ادفوكات (مديراً فنياً)، وزيليكو بتروفيتش (مدرباً مساعداً)، وكورنيليس بوت (مدرباً مساعداً)، وفلاديمير كرونيتش (مدرباً للياقة بدنية).كما سيضمُ الملاك التدريبي كلاً من رحيم حميد (مدرباً مساعداً)، وأحمد جاسم (مدرباً لحراس المرمى)، وعلي النعيمي (محللاً فنياً).