علاء عباس يعد النوارس بـ"الاولوية" حال العودة إلى الوطن

وقال مدير فريق الزوراء بكرة القدم عبد الكريم عبدالرزاق في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الادارة كلفتني بالاتصال باللاعب علاء عباس من اجل الانضمام لصفوف الفريق في الموسم القادم".واوضح ان "عباس رحب بعرض الزوراء، مؤكداً عن تلقيه عقود خارجية في حالة عدم الاتفاق خارجياً ستكون الاولوية لفريق الزوراء في التفاوض وتمثيله في الموسم الجديد".يذكر ان عباس غادر الزوراء متجهاً الى جيل فيسنتي البرتغالي في الموسم الماضي.