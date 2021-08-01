ثنائي ريال مدريد معروض للبيع

ورحل عن ريال مدريد هذا الصيف، الثنائي سيرجيو راموس ورافائيل فاران، حيث انضم الأول إلى باريس سان جيرمان، في حين انتقل الثاني لمانشستر يونايتد.وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن القائمة الحالية لريال مدريد تضم 27 لاعبا، ويرغب الميرنجي في تقليصها إلى 23 أو 24 لاعبا، من أجل الهبوط بفاتورة الرواتب.وأوضحت أن ريال مدريد لا مانع لديه من رحيل الثنائي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر صاحب الـ26 عامًا، ومارتن أوديجارد لاعب الوسط صاحب الـ22 عامًا.وأضافت الصحيف الإسبانية، أن الميرنجي على استعداد للسماع إلى العروض التي ستقدم لكل لاعب، بشرط ألا تقل قيمة كل عرض عن 50 مليون يورو.ويرى ريال مدريد أن فيرلاند ميندي ومارتن أوديجارد يتمتعان بإمكانات فنية كبيرة، إلى جانب صغر سنهما، وبالتالي فإن هذا الرقم مناسب تمامًا للوضع الحالي.