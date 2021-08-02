بالفيديو.. هدف قاتل يمنح منتخب أمريكا لقب الكأس الذهبية

وبعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي، أحرز مايلز روبنسون هدف الانتصار بضربة رأس بعد ركلة حرة في الدقيقة 117.



ونالت أمريكا بطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في استاد أليجينت الممتلئ بالمشجعين في نيفادا.

ويعد التتويج هو السابع تاريخيا لأمريكا بالكأس الذهبية، ولأول مرة منذ عام 2017.وتبقى المكسيك هي صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، برصيد 11 مرة، كان آخرها النسخة السابقة عام 2019.وتوج الحارس الأمريكي مات تيرنر بجائزة أفضل حارس في البطولة، بعدما استقبلت شباكه هدفاً وحيداً طوال المسابقة من ركلة جزاء، وأنقذ فريقه من عدة أهداف محققة في مباراتي نصف النهائي والنهائي.وبدأ المنتخب الأمريكي رحلته في البطولة بالمجموعة الثانية، ونجح في تحقيق العلامة الكاملة، بثلاثة انتصارات، حيث بدأ منتخب أمريكا مشواره بالفوز على هاييتي بهدف دون مقابل، ثم اكتسح مارتينيك بنتيجة 6-1، واختتم هذا الدور بالفوز على كندا بهدف نظيف.وواجه منتخب أمريكا نظيره جامايكا في دور الثمانية، وحقق الفوز بصعوبة بهدف دون مقابل، ليطيح بقطر بعد ذلك بنفس النتيجة بهدف البديل جياسي زارديس، قبل أن يحصد اللقب بالنتيجة ذاتها أمام المكسيك.