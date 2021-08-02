الغموض يحيط بمستقبل مبابي بعد غيابه عن السوبر الفرنسي.. ما علاقة ريال مديد

وغاب مبابي عن مباراة السوبر الفرنسي، أمس الأحد، أمام ليل، والتي خسرها فريقه بهدف دون رد.وكانت تقارير فرنسية قد ذكرت أن غياب مبابي عن السوبر، يرجع لعودته إلى التدريبات في الأسبوع الماضي فقط، حيث ما زال بحاجة الى المزيد من الإعداد.لكن بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مبابي لم يسافر مع فريقه لخوض المباراة، لأنه في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد.ويسعى النادي الملكي بقوة لضم مهاجم موناكو السابق، ويعمل على توفير الأموال لحسم الصفقة هذا الصيف، لكن باريس سان جيرمان يتمسك في المقابل باستمرار نجمه، على أمل التوصل معه لاتفاق حول التجديد.ويتطلع الميرينجي للعودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل، تحت قيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي.