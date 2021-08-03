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يوفنتوس يجدد عقد كيليني
رياضة
2021-08-03 | 04:05
415 مشاهدة
أعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم، أنه جدد عقد مدافعه المخضرم، الدولي الإيطالي جورجيو كيليني لموسمين.
وقال فريق "السيدة العجوز" في بيان: "يجسد جورجيو كيليني كل ما يمثله يوفنتوس وتم تجديد عقده لمدة عامين بفضل التزامه وعروضه الممتازة على مدار الـ16 عاما الماضية".
وكان عقد كيليني (36 عاما) مع يوفنتوس، انتهى في 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي كان فيه المدافع المخضرم يشارك مع منتخب بلاده في بطولة "يورو 2020"، والتي توج الإيطاليون بلقبها بعد فوزهم في المباراة النهائية على منتخب إنجلترا بركلات الترجيح.
وينتهي عقد كيليني الجديد في يونيو 2023.
وكان كيليني بدأ مسيرته في صفوف يوفنتوس عام 2005، وفرض نفسه في السنوات الأخيرة كواحد من أبرز نجوم الفريق.
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