توتنهام يعاقب هاري كين لرغبته في الرحيل

وأكدت سكاي أن اللاعب سيتعرض للغرامة المالية المغلظة وربما يتم ايقافه في الموسم الجديد عدة مباريات حال بقاءه في توتنهام.و يواصل هاري كين سعيه إلى الرحيل عن ناديه والانضمام لمانشستر سيتي هذا الصيف.و يفكر كين في التقدم بطلب انتقال لإدارة توتنهام خلال الأيام المقبلة من أجل إبداء رغبته الرسمية في الرحيل.ويواصل كين البحث عن طريقة للرحيل عن توتنهام والانضمام لمانشستر سيتي وهو ما أجبره على محاولة التقدم بطلب نقل لتوتنهام.