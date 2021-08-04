تعرف على الهدية "باهضة الثمن" التي منحتها جورجينا لرونالدو

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو استلم، هذا الأسبوع، هديته بمناسبة ذكرى ميلاده الخامس والثلاثين، الذي احتفل به في فبراير/شباط 2020.وأوضحت أن هدية رونالدو هي سيارة "مرسيدس جي-كلاس برابوس" الرياضية متعددة الاستخدامات.ونشر رونالدو صورة له، على حسابه على "إنستغرام"، واقفا بجانب سيارته الجديدة، مرفقا إياها بتعليق "أتمنى لكم بداية أسبوع جيدة".