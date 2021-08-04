بدء فعاليات بطولة العراق لمنتخبات المناطق بالمواي تاي

وستنطلق المنافسات الرسمية صباح يوم غد الخميس وتستمر لغاية السابع من الشهر الحالي.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "بطولة العراق لمنتخبات المناطق من أهم البطولة التي يقيمها أتحاد اللعبة، مبينا ان البطولة تمثل الصفوة من اللاعبين على مستوى العراق ولفئتي الشباب والمتقدمين".وبين رئيس الاتحاد ان "وزير النفط هو الراعي لهذه البطولة، كما وسبق وان تمت رعايته لأكثر من بطولة منها بطولة المنطقة الجنوبية وكذلك الشمالية، منوها الى ان الدعم الكبير الذي يقدمه الوزير للعبة وأبطالها تجعلهم يقدمون المزيد لتطوير المواي تاي في جميع ارجاء العراق".وختم علك حديثه قائلا: "بطولة العراق للمنتخبات كانت "هدف الأتحاد" منذ تسلم الأدارة الجديدة له، مبينا ان اتحاد اللعبة سبق وان اقام بطولة المناطق "منفردة" ولجميع المحافظات"، مشيرا الى ان "البطولة الحالية هي "النخبة" بالنسبة للأعبين وفي جميع الأوزان".يشار الى ان أربعة من الحكام العرب (2) من لبنان و(2) من الأمارات وهم من الحكام الدوليين، ورؤساء اللجان في بلادهم متواجدون الان في أقليم كردستان العراق لغرض المشاركة في تحكيم البطولة، بعد دعوتهم من قبل أتحاد اللعبة ليضيفوا رونقا جميلا بالإضافة الى تواجد الحكام العراقيين الدوليين منهم والوطنيين.