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بقرار تأخر عشرات السنين.. الفيفا يهز قائمة "عميد لاعبي العالم"

رياضة

2021-08-04 | 16:52
بقرار تأخر عشرات السنين.. الفيفا يهز قائمة "عميد لاعبي العالم"
المصدر:
Sky News عربية
2,283 مشاهدة

أن تنصفك الحياة بعد الـ70، هذا أمر لا يحدث إلا بصورة استثنائية، وهي الهدية التي جاءت للاعب الماليزي "تشين آن سو" الذي اقتنص لقبا يقاتل البرتغالي كريستيانو رونالدو للظفر به قبل الاعتزال.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر القائمة الرسمية لأكثر لاعبي العالم مشاركة مع منتخبات بلادهم عبر التاريخ، ليكشف عن مفاجأة جديدة، تسر الكرة الماليزية وتحبط الكثير من النجوم.

مفاجأة ماليزية
الماليزي تشين آن سو، تصدر قائمة عميد لاعبي العالم في مفاجأة كبرى رغم اعتزاله اللعب، ليأتيه الانجاز وهو في عامه الـ71، وذلك بعد قبول الفيفا طلب الاتحاد الماليزي بتسجيل مباريات اللاعب.

تشين لعب خلال الفترة ما بين نوفمبر 1969 وأكتوبر 1984 دوليا، ليسجل الفيفا رسميا 195 مباراة دولية للاعب مع منتخب بلاده، ويضعه على عرش قائمة عميد لاعبي العالم.

خسارة المطوع
الكويتي بدر المطوع احتفل بلقب عميد لاعبي العالم منذ أسابيع ببلوغ 185 مباراة، كاسرا بذلك رقم المصري أحمد حسن الذي خاض 184 مباراة، ليأتي الماليزي ويسلبه اللقب.

بدر المطوع البالغ من العمر 36 عاما بات مطالبا بخوض 10 مباريات لمعادلة رقم اللاعب الماليزي السابق، وهو ما يزيد الأمر صعوبة.


صدمة رونالدو
وجاء الخبر بمثابة الصدمة لكريستيانو رونالدو الذي عادل رقم علي دائي وبات هداف العالم تاريخيا على مستوى المنتخبات، وكان يمني النفس بكسر رقم المشاركات الدولية قبل الاعتزال، ليأتي الفيفا ويزيد الأمر صعوبة.

رونالدو الذي يتم عامه الـ37 في فبراير المقبل، تراجع إلى المركز السادس في القائمة برصيد 179 مباراة، بفارق مباراة واحدة عن الإسباني المخضرم سيرجيو راموس المتراجع للمركز الخامس.

رونالدو مطالب الآن بخوض 16 مباراة لمعادلة رقم تشين، ليصبح الأمر في غاية الصعوبة، رغم عدم حديث نجم يوفنتوس عن موعد اعتزاله، واستعداده الدائم للاستمرار في الملاعب إلى رقم قياسي غير مسبوق في المستوى الأول بالدوريات الكبرى.

قائمة عميد لاعبي العالم بعد تحديث أغسطس 2021 من الفيفا:

1 - تشين آن سو - ماليزيا - 195 مباراة
2- بدر المطوع - الكويت - 185 مباراة
3- أحمد حسن - مصر - 184 مباراة
4- أحمد مبارك - عمان- 182 مباراة
5- سيرجيو راموس - إسبانيا - 180 مباراة
6- كريستيانو رونالدو - البرتغال -179 مباراة
7- محمد الدعيع - السعودية - 178 مباراة
8 - كلاوديو سواريز - المكسيك - 177 مباراة
9- جانلويجي بوفون - إيطاليا - 176 مباراة
10- عامر شفيع - الأردن- 171 مباراة
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