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"الفيفا" يوجه صفعة لبدر المطوع ورونالدو بشان لقب "عميد لاعبي العالم"

رياضة

2021-08-05 | 04:11
"الفيفا" يوجه صفعة لبدر المطوع ورونالدو بشان لقب "عميد لاعبي العالم"
2,157 مشاهدة

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صفعة للنجم الكويتي المخضرم، بدر المطوع، بعدما جرده بشكل مفاجئ من لقب "عميد لاعبي العالم".

وكان بدر المطوع صاحب الـ36 عاما، خطف لقب عميد لاعبي العالم من المصري أحمد حسن، كأكثر لاعب يشارك في مباريات دولية مع منتخب بلاده، بعد وصوله إلى 185 لقاء بقميص منتخب الكويت خلال شهر يونيو الماضي.

ولكن "الفيفا" كان له رأي آخر، بنشره قائمة جديدة لأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية، تصدرها النجم الماليزي السابق، سه تشين آن، برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984، فيما تراجع المطوع للمرتبة الثانية.

وجاء ذلك بعد اعتراف "الفيفا" بعدد كبير من المباريات التي لعبها، سه تشين آن، مع منتخب ماليزيا، بناء على طلب تقدم به الاتحاد الماليزي لكرة القدم.

وتذكر بعض السجلات أن المدافع الماليزي السابق لعب أكثر من 220 مباراة مع منتخب ماليزيا، لكن عددا كبيرا منها ليس معترفا به من قبل "الفيفا".

وعلق النجم الماليزي، صاحب الـ71 عاما، على الحصول على لقب "عميد لاعبي العالم" بقوله: "أود أن أشكر الفيفا والاتحاد الماليزي لكرة القدم على هذا التكريم، أشعر بالارتباك الشديد لتأكيد هذا السجل، هذا هو أعلى تكريم بالنسبة لي".

وبعد مرور قرابة شهر ونصف شهر من حصول المطوع على لقب عميد لاعبي العالم، تنتظره الآن مهمة صعبة، بعدما بات عليه أن يلعب 11 مباراة دولية أخرى من أجل كسر رقم النجم الماليزي الذي اعتزل عام 1988.

الفيفا يعقد مهمة رونالدو

جاء التحديث الجديد للقائمة بمثابة الصدمة أيضا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عادل رقم اللاعب الإيراني، علي دائي، وبات هداف العالم تاريخيا على مستوى المنتخبات، وكان يمني النفس بكسر رقم المشاركات الدولية قبل الاعتزال، ليأتي "الفيفا" ويزيد الأمر صعوبة.

وتراجع رونالدو الذي يتم عامه الـ37 في فبراير القادم، إلى المركز السادس في القائمة الجديدة، برصيد 179 مباراة دولية، بفارق مباراة واحدة عن الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، المتراجع للمركز الخامس.

ورغم تأكيد رونالدو في أكثر من مناسبة على أنه سيواصل اللعب على أعلى مستوى حتى سن الـ40، فإن مهمته الآن للجمع بين لقب "هداف العالم"، و"عميد لاعبي العالم"، أصبحت معقدة جدا، حيث بات مطالبا بخوض 17 مباراة دولية لتجاوز رقم الماليزي سه تشين آن.

وفيما يلي قائمة عميد لاعبي العالم بعد تحديث "الفيفا":

1 - سه تشين آن - ماليزيا - 195 مباراة

2- بدر المطوع - الكويت - 185 مباراة

3- أحمد حسن - مصر - 184 مباراة

4- أحمد مبارك - عُمان - 182 مباراة

5- سيرجيو راموس - إسبانيا - 180 مباراة

6- كريستيانو رونالدو - البرتغال -179 مباراة

7- محمد الدعيع - السعودية - 178 مباراة

8 - كلاوديو سواريز - المكسيك - 177 مباراة

9- جانلويجي بوفون - إيطاليا - 176 مباراة

10- عامر شفيع - الأردن- 171 مباراة
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