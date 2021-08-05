صورة.. أنشيلوتي يعذب لاعبي ريال مدريد

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن لاعبي الريال عادوا مجددا للتدرب بارتداء أقنعة الأكسجين التي لا تعد غير مريحة على الإطلاق، لأنه من الصعب الركض وتحمل على ظهرك حقيبة صغيرة مع صمام ينظم دخول وخروج الهواء.وأوضحت أن هذه الوسيلة يلجأ إليها أنطونيو بينتوس، مدرب اللياقة البدنية المساعد لأنشيلوتي، وتحاكي التدريب على مرتفعات.ووصفت الصحيفة أن هذه الأقنعة التي عادت مجددا إلى مقر تدريبات ريال مدريد بأنها تعذب لاعبي الملكي، لكن أنشيلوتي يلجأ إليها لتخفيف معدل الإصابات الذي داهم الفريق في الموسم الماضي، ولحصوله على معلومات كافية عن الحالة البدنية لكل لاعب.