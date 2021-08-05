يويفا يحسم مصير "الفار" لما تبقى من تصفيات المونديال
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أنه سيجري استخدام نظام حكم الفيديو المساعد (الفار) في باقي مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، والتي ستقام الجولة الرابعة منها اعتبارا من سبتمبر/أيلول المقبل.
وعقب الاتفاق مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، اتخذ اليويفا هذا القرار الذي سيؤثر على المباريات الباقية من مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي ستستضيفه قطر في الفترة ما بين 21 نوفمبر/تشرين ثان و18 ديسمبر/كانون أول 2022.
وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن الخطط الأولى لاستخدام الفار في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال تأجلت، بسبب العواقب اللوجيستية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
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