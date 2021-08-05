يويفا يحسم مصير "الفار" لما تبقى من تصفيات المونديال

وعقب الاتفاق مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، اتخذ اليويفا هذا القرار الذي سيؤثر على المباريات الباقية من مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي ستستضيفه قطر في الفترة ما بين 21 نوفمبر/تشرين ثان و18 ديسمبر/كانون أول 2022.وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن الخطط الأولى لاستخدام الفار في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال تأجلت، بسبب العواقب اللوجيستية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.