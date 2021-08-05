موافقة دولية على اجراء فحص العينة الثانية للعداءة دانة حسين

وقال مدرب اللاعبة كاروخ صالح في بيان "أننا طالبنا أن تخضع اللاعبة لفحص عينة B في العشرين من الشهر الجاري لكن الاتحاد الدولي أبلغنا بأن الموعد المذكور سيكون المختبر مغلق وحدد التاسع عشر من الشهر الحالي موعدا للفحص الثاني للعينة".وبين أن "محاربة دانة ببث اشاعات مغرضة بإصدار عقوبة كلام عار عن الصحة ونحن متمسكون بعدم ارتكابنا خطأ تناول المنشطات وتناقل خبر ثبوت تناولها مادة التسيترون هو ضمن حملة التشهير والتسقيط الممنهجة التي تتعرض لها اللاعبة".واكد أن "من جملة الأكاذيب التي تم الترويج لها سحب ميدالية التتابع ٤× ١٠٠ ضمن منافسات البطولة العربية التي أقيمت في تونس وهذا كذب مفضوح كون دانة لم تشترك بالسباق وشارك كل من كردستان وافين وبراء ورقية، وهذا دليل على أن من يطلق الشائعات بعيد عن الحقيقة".وأشار إلى أن "التقرير ارسل بوقت سابق للاتحاد الدولي وستخضع دانة لفحص جديد والأمور ستتضح وحينها سينكشف ممن أطلق الأكاذيب".