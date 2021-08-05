ميسي خارج برشلونة وتجديد عقده شبه مستحيل

وأشارت الصحيفة بأن "ممثلي ميسي قد عقدوا جلسة بالفعل اليوم مع مسؤولي برشلونة لكن لم يتم إحراز أي تقدم لتتحول الوضعية وتنقلب رأساً على عقب من البقاء للرحيل بحسب ما أكدته الصحيفة الإسبانية".والحقيقة هي أن كتلة الرواتب الضخمة في برشلونة وأزمته مع رابطة الليغا بشأن سقف الرواتب قد لعبت دوراً كبيراً في هذا الأمر لأن الفارق سيكون كبيراً بين راتب اللاعب وزملائه تقريباً بكافة أندية المسابقة.كما أفادت الصحيفة بأن الأمر أصبح يتطلب جهداً كبيراً من برشلونة للتجديد وفي حال انصياع النادي للضغوط المثارة بشأن رفض اتفاقية الليغا مع صندوق الاستثمار الدولي فإن الوضعية ستكون أكثر تعقيداً.كما أكدت المصادر الصحفية بأن بيئة اللاعب وممثليه لم يردوا حتى الآن على تلك الأنباء وهو ما أقلق الجميع.إن حدث ذلك فإن برشلونة سيخسر خسائر تسويقية وفنية ضخمة للغاية وقد تنقلب الجمعية العمومية والجماهير على لابورتا بشكل قد لايتحمله.