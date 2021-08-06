رسميا.. مانشستر سيتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الكرة الإنجليزية

واكد مانشستر سيتي، أن غريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي، المهاجم الدولي الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة.ووقع غريليش عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان "السيتي" في المواسم الستة المقبلة.