معسكر تدريبي في أربيل لحكام الدرجة الاولى

وقال مدير المكتب الاعلامي للاتحاد في محافظة النجف احمد الغزالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المعسكر للحكام النجفيين، نُظم بإشراف مباشر من لجنة الحكام في الاتحاد الفرعي عبر برنامج معد مسبقاً يتضمن وحدات تدريبية صباحية ومسائية اضافة الى محاضرات نظرية يقدمها رئيس لجنة الحكام ورئيس رابطة الحكام العراقيين احمد عبدالحسين، والحكم الدولي السابق عبدالعال خضير".واوضح، أن "الاتحاد في النجف الأشرف، يسعى لإعادة التفوق للحكم النجفي في المسابقات والبطولات المحلية والدولية عبر تقديمه افضل الطاقات الشبابية التي من المؤمل ان يكون لها نجاح باهر".