أولمبي العراق ينهي معسكر كربلاء وسوكوب يستعد لإعلان القائمة النهائية

وقالَ المدير الإداري لمنتخبنا الاولمبي، جليل صالح، وفقاً لبيان نشره اتحاد الكرة، ورد إلى السومرية نيوز، إن "المنتخب الاولمبي أنهى معسكر كربلاء الذي كان التجمع الاول للمنتخب بعد غياب دامَ لأكثر من سنة ونصف السنة، نتيجة غياب الاستحقاقات الرسمية وعدم وجود ملاك تدريبي".وأضاف، أن "معسكر كربلاء كان ناجحاً بكل المقاييس، والمدرب التشيكي ميرسلاوف سوكوب أبدى رضاه التام عن أجواء المعسكر من ناحية فندق الإقامة، وكذلك التدريبات التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي"، منوها إلى أن "المدرب أصبحت لديه فكرة واضحة عن جميع اللاعبين الذين خاضوا المعسكر".وختمَ المدير الإداري لمنتخبنا الأولمبي، أن "المدرب سيعلن في الأيام القريبة المقبلة القائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي الذي من المؤمل إقامته في تركيا في الثامن عشر من الشهر المقبل، والذي سيكون ضمن تحضيرات المنتخب لبطولة غرب آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً".