منتخب السلة الاميركي يتوج بذهبية الاولمبياد للمرة الرابعة تواليا

وانتزع المنتخب الأمريكي بذلك الميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الثامنة خلال آخر 10 دورات أولمبية اعتبارا من عام 1984.وأثبت المنتخب الأمريكي عمليا أنه تخلص من الكبوة التي لازمته خلال فترة الاستعداد للأولمبياد والتي شهدت أكثر من هزيمة في المباريات الودية.كما ثأر المنتخب الأمريكي لهزيمته أمام نظيره الفرنسي في أولى مبارياته بدور المجموعات في أولمبياد طوكيو.في المقابل، أخفق المنتخب الفرنسي في الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية للمرة الأولى في تاريخه، وحصد الفضية للمرة الثالثة حيث كان قد أحرزها مرتين سابقتين في دورتي 1948 و2000.تفوق أمريكيوفرض المنتخب الأمريكي تفوقه على منافسه الفرنسي في أغلب فترات المباراة حيث تفوق عليه في الربع الأول 22 / 18 وفي الثاني 22 / 21 والثالث 27 / 24.لكن الربع الأخير شهد منافسة شرسة بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة، حيث قلص الفريق الفرنسي الفارق الذي يتفوق به نظيره الأمريكي في المباراة ككل إلى 3 نقاط قبل 10 ثوان من صافرة النهاية، وأنهى المنتخب الفرنسي الربع الأخير بنتيجة 19 / 16 لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.وكان النجم الشهير كيفن دورانت أبرز المسجلين للمنتخب الأمريكي في المباراة برصيد 29 نقطة سجل منها 21 نقطة في الشوط الأول.وبدأ المنتخب الأمريكي المباراة بهدوء مثلما حدث في بعض مبارياته في الآونة الأخيرة حيث نجح في تصويبتين فقط من أول 10 تصويبات له خلال تداول الكرة ومن بينها فشله في جميع التصويبات الثلاثية الخمسة الأولى له في المباراة وذلك في غضون أول 6 دقائق ونصف الدقيقة من المباراة.وبعدها، أفاق الفريق وبدأ في التفوق على نظيره الفرنسي حتى أنهى الربع الأول لصالحه 20 / 18.تماسك فرنسيوبدا أن المنتخب الأمريكي في طريقه لحسم المباراة مبكرا بعدما تقدم بفارق 13 نقطة في الربع الثاني، من خلال أداء دفاعي قوي ولكن المنتخب الفرنسي تماسك في نهاية هذا الربع، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الأمريكي بفارق خمس نقاط فقط (44 / 39).وواصل المنتخب الفرنسي كفاحه وتشبثه بالأمل في المباراة حتى النهاية، حيث وصل الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط فقط قبل 10 ثوان فقط من نهاية اللقاء.ولكن دورانت نجح في خطف نقطتين للمنتخب الأمريكي ليصل الفارق إلى 5 نقاط قبل 8.8 ثانية من صافرة النهاية، ليقضي على أمل الفرنسيين في التعادل.وفي وقت لاحق اليوم، يتنافس المنتخب السلوفيني مع نظيره الأسترالي على الميدالية البرونزية في مباراة حسم المركز الثالث.